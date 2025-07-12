В полиции рассказали, кто сидел за рулем сбившей людей в Москве машины

За рулем автомобиля, влетевшего в людей в центре Москвы, по предварительным данным, находился 23-летний студент, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Напомним, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция нашла по горячим следам машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве. Все находившиеся в авто задержаны.

Также в полиции добавили, что предполагаемый водитель автомобиля, влетевшего в людей на набережной в Москве, был нетрезв.

"Предварительно, водитель - студент 2001 года рождения. По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пятницу, 11 июля, около 21:00 на Бережковской набережной, 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В результате пострадали, по предварительным данным, пять человек, среди них двое детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Сейчас за их жизнь борются медики.

Прокуратура города Москвы сообщила, что водитель автомобиля, совершившего наезд, проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места происшествия.