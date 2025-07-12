Марочко: Юнаковка под Сумами перешла в серую зону
Марочко сообщил, что Юнаковка в Сумской области перешла в серую зону
Фото: [Минобороны РФ]
В Сумской области произошло изменение военного статуса населенного пункта Юнаковка. Теперь он находится в так называемой серой зоне. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его информации, российские военные заставили украинских военных оставить часть своих позиций.
«Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции», — рассказал собеседник агентства.
Ранее Марочко сообщил, что за прошедшую неделю в ходе боевых действий в Сумской области Украины российские вооружённые силы на некоторых участках фронта отодвинули украинские войска от границы с Курской областью более чем на 10 километров.