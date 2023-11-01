Илон Маск назвал Сороса человеконенавистником

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что глава фонда «Открытое общество»* Джордж Сорос является человеконенавистником. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с Джо Роганом, в ходе подкаста на видеохостинге YouTube. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Во время беседы с Роганом, владелец SpaceX заявил, что Сорос «ненавидит человечество на фундаментальном уровне». Бизнесмен также выразил мнение, что Сорос знает, какое влияние оказывает, когда помогает кандидатам оказаться на местных должностях. Маск подчеркнул, что Сорос понимает тот факт, что менять законы не нужно, важно то, как они исполняются.

Предприниматель также заявил, что Сорос является «главным спонсором» партии демократов, правящей в данный момент в Соединенных Штатах.

Недавно Маск заявлял о своем намерении подать в суд на фонд Сороса для того, чтобы остановить подавление свободы слова с его стороны.

* – признан нежелательной организацией на территории РФ.