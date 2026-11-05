В Балашихе завершилось строительство нового детского сада на 205 мест

В Балашихе завершилось строительство нового детского сада, рассчитанного на 205 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Детсад возвели на территории ЖК «Новоград Павлино». Объект уже получил заключение о соответствии проектной документации. После получения соответствующего разрешения его введут в эксплуатацию.

Учреждение рассчитано на воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для каждой возрастной группы обустроили собственное пространство для игр, занятий, сна. Также построены пищеблок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков и кабинет психолога-логопеда.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области проверил ход строительства детской поликлиники в Звенигороде.