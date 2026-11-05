«Из любого ничтожества делают звезду»: Юрий Лоза раскритиковал российский шоу-бизнес

Юрий Лоза раскритиковал современный шоу-бизнес

Культура и спорт

Певец Юрий Лоза в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что в российском шоу-бизнесе звездами могут стать любые артисты, у которых есть связи и деньги. По мнению автора хита «Плот», на сцене давно не появляются по-настоящему достойные исполнители, а их место заняли люди без таланта.

Лоза отметил, что хорошие артисты ушли в тень. Он назвал происходящее мракобесием: из любого ничтожества за несколько миллионов делают раскрученную звезду. Затем начинается пиар, создается мерч с лицом артиста, запускается реклама и ток-шоу с его участием. Певец подчеркнул, что механизм зарабатывания денег уже запущен и работает без сбоев.

Также Лоза намекнул, что сейчас на сцене не хватает таких звезд, как он сам. По его словам, артист должен обладать харизмой, музыкальным вкусом и уметь петь, а не просто быть медийным лицом.

Ранее Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову.

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