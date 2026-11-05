«Фейк»: глава РФПИ заявил, что танкеры с дизелем продолжают путь в США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг сообщения Financial Times о том, что танкеры с российским дизельным топливом изменили курс и не дошли до США.

«Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать по курсу», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Он также задался вопросом, почему Financial Times публикует так много недостоверных новостей.

Ранее FT сообщила, что инициатива президента США Дональда Трампа по закупке российского дизеля, о которой он договорился с Владимиром Путиным почти месяц назад, близка к провалу. По данным газеты, как минимум два из трех танкеров, направлявшихся в американские порты, внезапно изменили маршрут. Именно эту информацию Дмитриев и назвал ложной.

Также стало известно, что окружение Зеленского испугалось выборов в Европе.