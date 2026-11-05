Сначала холодильники, потом светофоры? Эксперты рассказали, что еще могут взломать хакеры

Daily Mail: кибератаки могут затрагивать любую подключенную к интернету технику

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Недавняя кибератака на холодильники и морозильники в европейских супермаркетах показала, что целью хакеров могут стать не только компьютеры и телефоны, пишет Daily Mail. Эксперты предупреждают, что под угрозой теоретически находятся лифты, системы доступа в здания, вентиляция, светофоры и даже объекты энергетики и водоснабжения.

Во время атаки температура в холодильных установках некоторых магазинов поднялась до 50°C. Инциденты затронули супермаркеты сразу в нескольких странах Европы, однако их организаторы пока не установлены.

Специалисты отмечают, что современные здания и предприятия используют огромное количество подключенных к интернету контроллеров. Через них управляют охлаждением, дверями, вентиляцией, складами и производственным оборудованием.

Особенно опасной подобная атака может быть в больницах и фармацевтике. Нарушение температуры способно испортить лекарства, вакцины, кровь и лабораторные образцы.

Уязвимы и лифты: вмешательство в систему управления теоретически может остановить кабины, нарушить вентиляцию или работу специальных режимов для пожарных.

Эксперты опасаются, что с развитием искусственного интеллекта искать слабые места в подобных системах станет проще. При этом многие элементы критической инфраструктуры создавались десятилетия назад и плохо приспособлены к современным требованиям кибербезопасности.

Британский Национальный центр кибербезопасности также предупреждает о росте числа сложных атак на важные объекты. Однако происхождение недавних атак на холодильники и их возможная связь с государственными структурами пока не доказаны.

иностранная пресса

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