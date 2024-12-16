Илону Маску запрещен доступ к секретной информации собственной компании

Источники издания располагают информацией, что руководители компании целенаправленно не искали юридических способов для разрешения доступа к секретной информации генеральному директору SpaceX. Таким образом они решили обезопасить репутацию самой компании. По данным издания, американский бизнесмен имеет контакты с иностранными чиновниками, а также был замечен в употреблении запрещенных препаратов.

По данным издания, руководители не хотели бы отвечать на любые вопросы, связанные с данными темами. Кроме того, они не исключают, что Илон Маск мог бы раскрыть секретную информацию во время общения с иностранными чиновниками.

Издание напоминает, какая информация считается секретной для компании SpaceX. Так, SpaceX запускает в небо грузы для американских военных и разведывательных агентств. Сведения о том, какие грузы передают сотрудникам, доступна лишь для некоторых представителей ракетной компании.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $400 млрд.