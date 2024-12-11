Bloomberg: Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние перевалило за отметку в $400 млрд. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По сведениям СМИ, последним рывком к заветной цифре стала инсайдерская продажа акций SpaceX, благодаря чему Маск разбогател еще на $50 млрд. В настоящее время Bloomberg оценивает состояние самого богатого человека в мире в $439,2 млрд.

Ранее Илон Маск заявил, что Украине ни в коем случае нельзя отправлять транш в $20 млрд. Инициативу действующих властей США он охарактеризовал словосочетанием «за гранью безумия».