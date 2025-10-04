«Им нужны были харьковчане»: СБУ требовало от жительницы Шебекино сотрудничества

Жительница Шебекино Анастасия Быкова рассказала РИА Новости, какую цель преследовали сотрудники СБУ при намерении получить доступ к ее аккаунту в Telegram. Во время предъявления требований девушке представители СБУ демонстрировали по видеотрансляции избиение ее отца.

По информации издания, избиение продолжалось на протяжении 1,5 часов. Его демонстрировали по видеосвязи. Параллельно представители СБУ разговаривали с девушкой: требовали предоставить доступ к Telegram и сотрудничать с украинской службой, в том числе собирать важные данные и передавать их противнику.

По данным издания, девушка была администратором в харьковском чате. Она уверена, что именно это стало главной причиной требований СБУ открыть доступ. Сотрудники настояли, чтобы россиянка включила на телефоне демонстрацию экрана. После этого начали приходить различные коды. Предположительно, так украинские спецслужбы намеревались воспользоваться пришедшим на телефон девушки кодом доступа для входа в Telegram с другого устройства.

«Им нужны были харьковчане. Им нужны были люди, которые проживают на данный момент в Харькове, которые активно переписываются в соцсетях. Аккаунт администратора позволяет смотреть удаленные сообщения», — рассказала Быкова.

Собеседница агентства рассказала, что после инцидента меняла пароли. Каждый раз с ней связывались сотрудники СБУ, которые требовали поделиться персональными данными. Продолжались угрозы расправы над отцом.

«Когда я начинала менять пароли, на меня опять выходили СБУшники и говорили, что жизнь моего отца в моих руках», — сказала собеседница агентства.

