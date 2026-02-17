Имели возможность, но не платили: 405 сотрудников кузбасского предприятия 1,5 года не получали зарплату

Больше года 42-летний гендиректор и 55-летний реальный владелец кузбасского предприятия не платили зарплату 405 сотрудникам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали, что фигуранты уголовного дела предстанут перед судом.

По информации ведомства, фигурантов обвиняют в невыплате заработной платы, сокрытии денежных средств организации, злоупотреблении полномочиями. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в период с октября 2023 по декабрь 2024 года 405 сотрудников предприятия не получали заработную плату. Сумма задолженности составила 77 млн руб. Руководители предприятия имели возможность выплачивать сотрудникам деньги.

«Они (фигуранты дела. — Прим. ред.) же, действуя из личной заинтересованности, организовали поставку угля по заниженной стоимости в адрес подконтрольной организации, зарегистрированной в другом государстве», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, руководители предприятия целенаправленно осуществляли расчеты с покупателями через счета кредиторов, чтобы обойти принудительное взыскание из-за задолженности перед налоговой. На имущество обвиняемых в настоящее время наложен арест. Общая стоимость — 42 млн руб.

«Таким образом, от принудительного взыскания было сокрыто более 106 млн рублей налоговой задолженности», — проинформировали в региональном СК.

По данным ведомства, фигуранты дела находятся под домашним арестом. В настоящее время сотрудники СК допросили сотрудников шахты, получили результаты экспертиз, провели анализ бухгалтерских документов. Материалы переданы в суд.

