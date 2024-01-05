«Имитировать ядерный взрыв»: Карчаа объяснил, зачем ВСУ целились по Запорожской АЭС

Спикер назвал две причины, но обе нацелены на провокацию. Во-первых, Украина хотела имитировать ядерный взрыв. Опытные люди понимают, куда необходимо нанести удар, чтобы ядерного взрыва не было, но создалась такая иллюзия: появился гриб и черное облако.

«Хотели имитировать ядерный взрыв», - уверен советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа

Во-вторых, важно было добиться превышения радиоактивных веществ в окружающей среде.

«И в то же время им кровь из носу надо было добиться изменения радиационного фона. А как ты его добьешься? Нанеся удар или повредив помещение с любыми делящимися материалами», - сказал собеседник агентства ТАСС

Если бы у Украины вышло реализовать задуманное, то ситуация развивалась бы следующим образом. Киевский режим заявил, что Россия нарушила все международные обязательства и применила тактическое ядерное оружие. Украина настаивала бы на полноценном вторжении с участием стран НАТО. Конфликт стал более масштабным.

«Им любой ценой надо было объявить РФ в безответственности, как страны, взявшей на себя обязательства по обеспечению ядерной безопасности.»,- уверен советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа

Запорожская АЭС принадлежала Украине. После освобождения Энергодара армией РФ контроль над предприятием перешел России. Украинские военные неоднократно обстреливали станцию с ядерным топливом, понимая опасность ситуации.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» рассказал, что Украина выделяла деньги на модернизацию и ремонт АЭС, но куда девались средства неясно: оборудование сильно устаревшее.