Причиной большинства неисправностей на Запорожской АЭС назвали сильно устаревшее оборудование

Несмотря на то, что Киев ранее регулярно выделял средства на ремонт и модернизацию оборудования электростанции, эти работы проводились очень редко.

О ситуации на атомной электростанции рассказал Ренат Карчаа, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом». Его сообщение привело ТАСС.

«Основная масса неисправностей связана в первую очередь с устаревшим оборудованием. Украина объективно очень мало внимания уделяла замене устаревшего «железа», - указал он.

По утверждению эксперта, часть оборудования, которое по документам должно быть закуплено либо установлено, просто отсутствует, в частности средства индивидуальной и коллективной защиты, вентиляционные системы и так далее. При этом на станции продолжается набор необходимого для ее эксплуатации персонала.