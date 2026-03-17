Имя как судьба: сын военнослужащего из Бурятии получил имя, мистически связанное с местом службы отца

В элитном подразделении Росгвардии — Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — произошла удивительная история. У старшего лейтенанта Чимитцырена Б., офицера прославленной части, родился сын. Имя мальчику выбирали по древним буддийским традициям, но лишь спустя время родители поняли: оно мистическим образом совпадает с аббревиатурой дивизии, где служит отец, сообщил REGIONS.

По данным издания, в переводе с бурятского и калмыцкого Одон означает «звезда». Это символ света, который ведет сквозь мрак, знак надежды и удачи. Родители приняли имя как благословение. А спустя некоторое время заметили невероятное: Одон почти полностью повторяет аббревиатуру ОДОН — Отдельной дивизии оперативного назначения. Сослуживцы, узнав о совпадении, лишь развели руками: «Это же твоя родная дивизия!».

По информации издания, сам офицер увидел в этом не шутку, а знак свыше. Имя, рожденное древней традицией, перекликается с местом службы, словно предопределяя судьбу мальчика. Возможно, однажды он продолжит дело отца.

«Имя Одон — как путеводная звезда. Пусть оно ведет моего сына по жизни светлым путем. А то, что оно созвучно с названием дивизии, где я служу, воспринимаю как доброе предзнаменование. Возможно, когда-нибудь мой сын тоже выберет военную стезю», — поделился мыслями отец.

