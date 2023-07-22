Председатель Госдумы Вячеслав Володин на странице своей социальной сети высказал мнение, что президент Украины принимает решения в пользу польских властей, что приведет к оккупации территорий Западной Украины, пишет агентство « РИА Новости ».

«Согласно их идеологии, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть на фронте (для этого киевскому режиму поставляется всё большее количество вооружения), а остальные — потерять свою национальную идентичность. Для решения этой задачи используются имперские амбиции Польши», - председатель Госдумы рассказал, как Запад относится к Украине

Вячеслав Володин назвал происходящее в Украине «ополячиванием». Владимир Зеленский принимает решения, которые впоследствии будут иметь фатальное значение для государства. Таким способом глава продлевает время, пока может занимать возглавляемый пост.

«Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», - высказал мнение Вячеслав Володин

В свою очередь правительство Польши использует сложившеюся ситуацию для возвращения земель Западной Украины, которые они всегда считали польскими. Такого же мнения придерживаются и в Литве. Уже создано воинское соединение, которое состоит из 25 тысяч граждан этих стран. Оккупация Западной Украины неизбежна. После этого процесса мнения жителей никто не будет учитывать. Польше и ее союзникам нужны только земли.

«Зеленский принял много решений, ставших огромной трагедией для украинского народа... Одним словом, Зеленский ведет процесс ополячивания страны», - считает Вячеслав Володин

Вводит в заблуждение Владимира Зеленского и Запад. Политиков не интересуют судьбы и жизни украинских людей. В зоне СВО гибнут солдаты, а остальное население теряют «национальную идентичность».