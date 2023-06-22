Импорт автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза за 2 года

Объем импорта автомобилей в Россию вырос в 4,8 раза за 2 года. По итогам первой половины 2023 года, ввоз авто в Россию достиг 171,5 тысяч, что почти впятеро больше, чем в 2021 году. Об этом стало известно из данных «Автостата».

В сравнении с 2022 годом, импорт автомобилей вырос в 2,7 раза. Эксперты отмечают, что месячная динамика зависит от курса отечественной валюты. При ослаблении рубля импорт сокращался, и рос вместе с рублем.

Более 70% импорта пришлась на автомобили из КНР. За 5 месяце поставки китайских машин составили почти 121 тысячу единиц из 171. На европейские автомобили пришлось 5% импорта, на корейские – 8%, а японские — 6%. Все это несмотря на то, что официально поставки данных авто в Россию приостановлены.

Согласно китайской таможенной статистике, в апреле импорт машин в Россию составил рекордные $977 миллионов. В мае они опустились до $809 миллионов, что все равно является огромной суммой по сравнению с $227 миллионами, которые были в январе прошлого года