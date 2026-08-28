Учебный корпус Ильинской школы капитально отремонтировали в селе Лобаново Домодедовского округа
В Домодедовском округе 1 сентября откроют обновленный корпус Ильинской школы
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
Корпус Ильинской школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова капитально отремонтировали в селе Лобаново Домодедовского округа. Обновленное учреждение откроется 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Здание находится на Знаменской улице. Его площадь составляет свыше 3 тыс. кв. метров.
В рамках ремонта обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети, установили новое сантехническое оборудование, оборудовали системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Также в корпусе привели в порядок спортзал и пищеблок, установили новую технику и мебель. Территорию, прилегающую к зданию, благоустроили.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность новой школы на 1,1 тыс. мест в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа.