Нутрициолог развеяла главный миф о подготовке к сезону простуд

Нутрициолог Марина Мальцова заявила, что популярное убеждение о возможности укрепить иммунитет до наступления холодов — всего лишь миф, и вместо этого она рекомендует поддерживать ресурсы организма через сон, питание, физическую активность и коррекцию дефицитов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснила, что иммунная система — это сложная сеть клеток и органов, которая постоянно работает, а ее нельзя «зарядить» на сезон. При встрече с каждым новым возбудителем запускаются индивидуальные механизмы защиты, а адаптивный иммунитет формирует память только после контакта с конкретным патогеном. Поэтому универсальной защиты от всех осенних инфекций не существует. По словам Мальцовой, правильнее говорить не об укреплении, а о создании условий для нормальной работы системы: полноценный сон, разнообразное питание, регулярная физическая активность, восстановление после нагрузок и восполнение доказанных дефицитов помогают организму справляться с сезонными вызовами.



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