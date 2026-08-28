Чудотворный образ привезли в Москву: замред ВРНС рассказал, о чем молиться перед Тихвинской иконой

Чудотворный образ Тихвинской Божией Матери прибыл в Москву и будет находиться в столице до 27 сентября. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов назвал святыню общей молитвенной надеждой. О событии он высказался в беседе с REGIONS .

Зампред ВРНС напомнил, что образ был написан евангелистом Лукой при жизни Богородицы, в V веке перенесен в Константинополь, а в 1383 году чудесным образом исчез и явился над Ладожским озером, после чего оказался в Тихвине.

«Чудотворный образ Тихвинской Божией Матери, привезенный в Москву до 27 сентября, — это наша общая молитвенная надежда. Сегодня мы, как никогда, нуждаемся в том, чтобы Царица Небесная взяла наш путь под Свой покров. Святыня пришла к нам в дни, когда враг испытывает на прочность наши границы и наши души. И это не случайность, а знак того, что Господь не оставил земли Своей», — сказал Иванов.

Иванов подчеркнул, что икона исторически связана с молитвами о мире, заступничестве в дни войн и испытаний, а также о здоровье детей. Тихвинский образ называют детским и считают покровителем Северо-Западных земель. Он провел параллель с 1613 годом, когда, согласно преданию, молитвы перед этой иконой помогли спасти русские земли от шведского нашествия.

Зампред ВРНС призвал верующих прийти в храм и приложиться к святыне. Он выразил надежду, что Тихвинская Божия Матерь, как в дни прошлых смут, явит милость и дарует мир и победу.