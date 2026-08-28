Круглый стол в Луховицах: как чиновники и старосты взаимодействуют друг с другом

В мероприятии участвовали председатель окружного Совета депутатов, и. о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Воронин, руководитель фракции «Единой России» Денис Мишин, председатель Луховицкой ветеранской организации, депутат Ольга Терехова, представители МВД и руководители территориальных отделов.



На встрече старостам торжественно вручили удостоверения — это официальное подтверждение их полномочий и признание значимости работы. В округе сейчас действуют 44 старосты, они трудятся на общественных началах и выступают связующим звеном между жителями и администрацией: фиксируют проблемные вопросы — от ям на дорогах до освещения и благоустройства — и помогают оперативно их решать.



По словам Черемисова, цель встречи — обеспечить обратную связь и донести до каждого жителя информацию о мерах по развитию территории, реализуемых при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.