Американский робот для Bradley оказался точной копией оружия, созданного еще в 1988 году

Военные США планируют применять с боевых машин Bradley наземные робототехнические комплексы FireAnt, однако выяснилось, что эта система, внешне и функционально, является почти точной копией радиоуправляемого аппарата, разработанного Сандийскими национальными лабораториями еще в 1988 году. Об этом сообщает Lenta.ru.

Недавно в сети появился ролик, на котором Bradley участвует в учениях Pegasus Charge 3 с пятью дронами FireAnt на борту. Роботы весом около 27 килограммов могут нести боевую часть, средства РЭБ или разведывательное оборудование. Однако наблюдатели обратили внимание, что конструкция и даже название комплекса повторяют разработку 1988 года. Та машина на колесном шасси несла противотанковый боеприпас, действовала автономно после вывода в район и поражала крупные движущиеся цели на дальности до 500 метров. Таким образом, современный армейский проект оказался не столько инновацией, сколько ренессансом старых идей.



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