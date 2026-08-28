Капитальный ремонт Центра образования № 1 завершился в Красноармейске. Обновленное учреждение будет открыто 1 сентября, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Центр расположен на улице Академика Янгеля. В рамках капремонта в нем привели в порядок кровлю и фасад, обновили отопительную, вентиляционную и канализационную системы.

Также установили новую сантехнику, мебель и оборудование. Кроме того, заменили окна и двери, благоустроили прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил школу в Серпухове, которую откроют после капремонта к 1 сентября.