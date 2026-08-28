К 1 сентября в Софрино завершили капитальный ремонт школы

Софринский образовательный комплекс встречает гостей и будущих учеников совершенно иным настроением. Стены теперь выкрашены в теплые оранжевые и спокойные оливковые тона. В классах уже появляются новые парты и стулья, соответствующие росту и возрасту. На стенах монтируют современные интерактивные панели и магнитные доски. В компьютерных классах идет настройка техники — к 1 сентября все должно работать без сбоев.



27 августа комплекс с инспекцией посетил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с профильными заместителями. Комиссия обошла все помещения: от просторных учебных кабинетов до пищеблока, спортивного зала, коридоров и санитарных узлов. Глава округа отметил, что ни одна деталь не осталась без внимания — от качества отделки до исправности коммуникаций. Он подчеркнул, что все требования губернатора Московской области о завершении капремонта к 1 сентября выполняются в полном объеме.



Обновление Софринского комплекса — часть масштабной программы округа. В этом году капитальный ремонт одновременно идет в четырех образовательных учреждениях: в Красноармейске, Клязьме, а также в Софрино и Софрино-1. Все они должны распахнуть обновленные двери в День знаний. В администрации поясняют, что речь идет не только про строительные работы. Системный подход включает привлечение квалифицированных педагогов, закупку современного лабораторного и цифрового оборудования, создание комфортной среды для внеурочной деятельности.



Для школьников возвращение за парты после летних каникул станет особенным. Они не только встретят друзей и любимых учителей, но и попадут в совершенно преображенное пространство. Светлое, технологичное, безопасное — именно таким, по замыслу создателей, должно быть современное образование в Городском округе Пушкинский.