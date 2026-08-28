Ребенку с «хрустальными» связками помогли победить редкий диагноз

В Окружном кардиологическом диспансере Сургута 13-летнему пациенту из Междуреченского впервые в Югре выполнили операцию Дэвида. Это высокотехнологичное вмешательство позволяет сохранить собственный аортальный клапан ребенка вместо замены на механический протез, пишет ugra-news.ru .

У Дмитрия с трех лет диагностирована дисплазия соединительной ткани, или, простыми словами, у ребенка была чрезмерная гибкость и хрупкость связок. На этом фоне постепенно расширялась аорта, а клапан переставал справляться с нагрузкой. По итогам телемедицинского консилиума подростка направили в Окружной кардиодиспансер. Обследование выявило критическую аневризму корня аорты и недостаточность клапана.

Стандартный сценарий в таких случаях — замена на механический протез. Но для ребенка это означает пожизненный прием антикоагулянтов, запрет на активные виды спорта и постоянный риск при любых травмах. Детские кардиохирурги ОКД выбрали другой путь. Они заменили пораженный участок аорты на синтетический протез, но сохранили собственный клапан пациента, имплантировав его внутрь искусственного сосуда.

В бригаду вошли сердечно-сосудистые хирурги Петр Лазарьков и Владимир Зайцев, операционная медсестра Вера Букаринова, анестезиолог-реаниматолог Андрей Лукашкин, перфузиолог Иван Филатов, медбрат-анестезист Андрей Вакарин и лечащий кардиолог Алена Витязева.

Сам подросток признавался, что было страшно, родители тоже переживали, а друзья желали удачи. Сейчас он идет на поправку и готовится к выписке.

Главный врач Кардиоцентра Ирина Урванцева назвала эту операцию не просто медицинской победой, а билетом Димы в настоящее детство — с мечтами, учебой и возможностью жить как все сверстники. Она подчеркнула, что за этим достижением стоит колоссальный труд команды. Теперь югорским детям не нужно уезжать за тысячи километров: мировая медицина стала доступна в Сургуте, в Центре детского сердца ОКД.