Машинист заметил на путях в Адлере полуголого мальчика и остановил поезд

Ребенок лежал на путях, и машинист, заметив его, экстренно затормозил. Он вышел из кабины, поднял мальчика и отнес в безопасное место. На кадрах, снятых пассажирами, видно, как мужчина держит на руках обмякшего ребенка в одних трусах и носках. По записи сложно оценить состояние мальчика, но он подает признаки жизни. Видимых травм на его теле не заметно. Личность ребенка и причина, по которой он оказался на путях, пока не установлены.



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