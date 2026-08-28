Объем производства орехов в Подмосковье с января по июль составил 17,1 тыс. тонн
В Подмосковье за семь месяцев произвели более 17 тыс. тонн орехов
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В Подмосковье за период с января по июль 2026 года произвели 17,1 тыс. тонн орехов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как отметили в ведомстве, за указанный период Подмосковье было признано лидером по производству орехов в ЦФО. Среди всех российских регионов Московская область заняли третье место.
«На долю региона приходится 60,5% производства в Центральном федеральном округе и 9,6% общероссийского объема», — рассказали в Минсельхозе Подмосковья.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.