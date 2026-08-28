В Электростали досрочно отремонтировали канализационный коллектор на улицах Тевосяна и Чернышевского. Об итогах работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На этом участке на протяжении длительного времени отмечали просадку грунта и его вымывание в коллектор. Также жителей беспокоило отсутствие проезда по центральной части города.

В рамках ремонта провели герметизацию рабочей трубы, заполнили пустоты специальными составами и восстановили целостность конструкции. В частности, внутри существующей трубы был сформирован новый трубопровод из герметичных материалов.

«Положительные изменения почувствовали 36 тыс. человек. Восстановление проезда стало действительно важным событием для Электростали. Сегодня в ходе открытия автомобилисты уже оценили обновленный маршрут», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции водозаборного узла № 1 в Яхроме.