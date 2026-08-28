В Коломне 1 сентября после капремонта откроют учебный корпус 14-й школы
Капитальный ремонт учебного корпуса школы № 14 завершился в Коломне
Фото: [Министерство строительного комплекса Московской области]
В Коломне 1 сентября после капитального ремонта будет открыт учебный корпус школы № 14. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Корпус площадью 2,1 тыс. кв. метров, расположенный на улице Зайцева, отремонтировали по госпрограмме.
В здании отремонтировали кровлю, заменили инженерные сети и сантехнику, оборудовали видеонаблюдение, провели внутреннюю отделку, установили новую мебель и современное оборудование.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность учебного корпуса лицея им. Д. И. Менделеева в Клину.