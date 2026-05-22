Центробанку свяжут руки: ученые придумали, как остановить рост ключевой ставки

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН разработали схему принудительной координации Банка России с кабинетом министров. Эксперты призывают ограничить автономное таргетирование инфляции, чтобы жесткая монетарная политика не душила производство и инвестиции. Об этом пишут Ведомости.

Новый план ограничения автономии финансового регулятора

Российское научное сообщество продолжает выступать за корректировку мандата главного финансового института страны. Эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук подготовили аналитический доклад, в котором указали на необходимость согласования шагов Центрального банка с действиями исполнительной власти.

Издание «Ведомости» со ссылкой на обзор Frank Media отмечает, что этот шаг направлен на подавление инфляционных процессов без нанесения ущерба реальному сектору экономики. Данная инициатива стала уже вторым за последний месяц масштабным предложением со стороны ведущих исследовательских центров страны, нацеленным на реформирование базовых функций регулятора.

Индикаторы для блокировки решений Банка России

Специалисты ИНП РАН выделили четкий перечень экономических условий, при которых жесткие автономные решения финансового ведомства должны временно приостанавливаться. Задействовать новый координационный механизм предлагается в ситуациях, когда рост цен и негативные ожидания рынка продолжают идти вверх вопреки повышению ключевой ставки.

Дополнительными сигналами к ограничению самостоятельности регулятора должны служить падение темпов роста номинального ВВП ниже прогнозных значений, увеличение долгосрочных процентных ставок, а также снижение производственного и инвестиционного потенциала государства. Ученые подчеркивают, что автономная борьба регулятора с инфляцией в моменты дефицита предложения товаров и услуг лишь усугубляет спад промышленного выпуска и может нанести непоправимый вред экономическому прогрессу.

Механизм совместной работы министерств и финансового ведомства

Предложенный формат взаимодействия подразумевает четкую последовательность действий. На стартовом этапе Банк России должен сфокусироваться исключительно на поиске ключевых источников ускорения цен и определении дезинфляционных триггеров. После этого правительство берет на себя обязанность по созданию комплекса мер для безинфляционного наращивания объемов производства и снижения общего давления на внутренний рынок.

В этот переходный период руководство Центробанка обязано временно отложить достижение жестких целевых ориентиров по инфляции. Если же совместные усилия не принесут результатов, а негативные рыночные ожидания продолжат расти, финансовый институт получит право вернуться к привычной жесткой политике. В качестве инструментов поддержки со стороны исполнительной власти аналитики видят оперативную корректировку программ льготного кредитования и жесткую расстановку приоритетов бюджетных расходов, что позволит сохранить инвестиционный спрос и защитить структурные реформы.