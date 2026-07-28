Помощь пришла вовремя: врачи Красногорской больницы спасали женщину после укуса капибары

Экскурсия на ферму в деревне Чиверево Мытищинского района едва не обернулась трагедией для 38-летней жительницы Красногорска. Женщина приехала посмотреть на капибару, но грызун неожиданно проявил агрессию и укусил ее за голень. О случившемся стало известно REGIONS.

Как выяснилось позже, владельцы животного не сумели подтвердить наличие у питомца необходимых прививок документально. Это обстоятельство и побудило пострадавшую незамедлительно отправиться в медучреждение. В Красногорской клинической больнице ей обработали рану и сразу же начали курс антирабической вакцинации — для профилактики бешенства, ведь риск заражения при отсутствии ветеринарных справок исключать нельзя.

Медики в очередной раз напомнили: при контакте с незнакомыми зверями следует соблюдать осторожность. Нельзя гладить их, кормить с рук, брать на руки, особенно когда питомец занят едой, отдыхает или ухаживает за потомством.

Врачи настаивают: если укуса или царапины избежать не удалось, обращаться за помощью следует немедленно. И в случае, когда информация о вакцинации животного отсутствует, профилактика бешенства обязательна. Как показывает история с капибарой, пренебрегать этим правилом не стоит.

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