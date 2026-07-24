Десятое снижение подряд: ЦБ удивил рынок и опустил ключевую ставку до 14% — что будет с кредитами и вкладами
Банк России: совет директоров снизил ключевую ставку до 14% годовых
Банк России в десятый раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания 24 июля 2026 года совет директоров опустил показатель на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых.
Решение оказалось неожиданным для рынка: большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% на фоне ускоряющейся инфляции, роста ценовых ожиданий бизнеса и сохраняющейся бюджетной неопределенности. Лишь несколько экспертов допускали альтернативный сценарий со снижением до 14%.