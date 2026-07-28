Уязвимость к угону у иномарок: миллионам водителей велели проверить салон

В США минимум 2,2 млн автомобилей могут быть уязвимы для взлома через противоугонные устройства KARR и SouthWest Dealer Services, пишет Daily Mail. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что злоумышленник может подойти к машине на расстояние до 4,5 метра, открыть двери по Bluetooth или заблокировать запуск двигателя.

Проблема заключена не в заводских системах иномарок Honda, Toyota, Mazda, Ford или Jeep, а в дополнительном оборудовании, которое дилеры ставили под приборную панель. Через приложение водитель может управлять замками, сигналом, фарами и зажиганием. Но, как выяснили ученые, все уязвимые устройства используют один и тот же цифровой ключ — будто миллионы машин защищены одним паролем.

Уязвимость не позволяет дистанционно завести автомобиль или управлять им во время движения. Но тихо открыть двери возможным представляется: попав внутрь, преступники могут подключить инструменты, которыми обычно пользуются автослесари, создать рабочий ключ и уехать.

Некоторые владельцы могут даже не знать, что устройство установлено: дилеры иногда оставляли его в машине, даже если покупатель не оплачивал сервис. Автомобилистам посоветовали проверить наклейку KARR или SWDS на водительском стекле и мигающую кнопку под панелью.