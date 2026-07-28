Критикует, но покупает: почему Трамп инвестирует в акции компаний, которые сам же и ругает

Дональд Трамп, занимающий пост президента США, остается активным игроком на американском фондовом рынке. Примечательно, что нередко он приобретает бумаги тех компаний, которые в публичных выступлениях критикует. Аналитики сходятся во мнении: это не противоречие, а продуманный ход. Покупка в момент падения котировок с последующей продажей на пике роста — классическая тактика, приносящая прибыль. В предпочтениях господина Трампа разбирались Финансы Mail.

Ситуация, при которой глава государства активно торгует на бирже, в мировой практике скорее исключение, чем правило. Но для Соединенных Штатов последних лет это стало своего рода новым стандартом. Финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина отмечает: в Великобритании, Германии и Канаде лидеры обязаны передавать активы в слепые трасты, фактически не зная структуры собственного портфеля. Трамп же предпочел оставить капитал в семейном управлении, отказавшись от этой практики.

Впрочем, американские политики и парламентарии и раньше нередко демонстрировали успехи на бирже. Наиболее яркий пример — многолетний конгрессмен от Демократической партии Нэнси Пелоси. Доходность ее инвестиционного портфеля на протяжении многих лет опережала рост индекса S&P 500, напоминает аналитик Кирилл Кононов. При этом его коллега-аналитик отмечает, что сделки подобных публичных лиц формально могут содержать признаки инсайдерской торговли, однако на практике это редко становится предметом разбирательств.

«Насколько мне известно, обвинений в инсайдерской торговле таким политикам не поступает», — отмечает аналитик.

Ранее аналитик Вишневский рассказал, что после двухдневного ралли на рынке акций в России вероятна консолидация.