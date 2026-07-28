Самый зеленый из зеленых: ученые показали цвет, который нельзя снять на камеру

Ученые показали людям цвет, который невозможно напечатать, сфотографировать или получить с помощью обычного света, пишет The New Yorker. Его назвали «olo»: участники эксперимента описывали его как сверхнасыщенный зеленовато-бирюзовый оттенок, заметно ярче любого естественного аналога.

Идея появилась у профессора компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли Рена Нга. Он заинтересовался технологией лаборатории Остина Роорды, которая умеет наносить на карту отдельные колбочки сетчатки и направлять свет почти точечно. Обычно цвет возникает из смеси сигналов трех типов колбочек: L, M и S. Нг предложил проверить, что произойдет, если стимулировать только M-колбочки, связанные с восприятием зеленого.

В эксперименте система Oz Vision направляла зеленый лазер на крошечный участок сетчатки. Первым испытателем стал сам Роорда: обычный зеленый цвет внезапно сменился более глубоким и насыщенным оттенком. Позже его увидели еще несколько исследователей.

Olo не является новым участком спектра: это не ультрафиолет и не инфракрасный свет. Скорее, эксперимент показывает, что ощущение цвета создается не самим лучом, а тем, как мозг интерпретирует сигналы от сетчатки.

Ученые теперь изучают, можно ли с помощью той же платформы имитировать другие типы цветового зрения — например, расширенную палитру с четырьмя типами колбочек в глазах.