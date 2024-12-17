Индия отменила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

Власти Индии намерены приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок для ВМС страны на своих верфях, сообщило Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что в рамках контракта Индия планировала строительство шести дизель-электрических подводных лодок. Стоимость проекта — $6 млрд. Проблемой для его реализации стало недовольство подрядчиков. По словам источников, специалисты не смогли выполнить необходимые для тестирования процедуры из-за того, что в море не были созданы необходимые условия.

«Это замедляет усилия военно-морского флота по наращиванию своего потенциала по мере того, как Китай расширяет своё присутствие в Индийском океане», — сообщило Bloomberg.

Источники сообщили, что власти решили приостановить строительство. Реализацию проекта планируют восстановить через год, однако и эти сроки могут передвинуть на более поздний срок. Собеседники Bloomberg допустили, что недовольство подрядчиков связано не с техническими сложностями, а опасениями не получить желаемой прибыли после завершения работы. Строительство важно для Индии с военной точки зрения и политической.

Ранее сообщалось, что в Италии предложили отправить на Украину войска Индии и Китая.