В Италии выступили с идеей завершить конфликт на Украине, разделив страну и создав международную миссию, в которую войдут вооруженные силы Китая и Индия. Об этом пишет издание il Fatto Quotidiano.

Еще один вариант окончания противостояния называют «немецкой моделью» и он предусматривает разделение Украины на два блока, как было с Германией во время холодной войны. Итальянский эксперт считает подобное завершение военных действий самым опасным.

Третий сценарий подразумевает превращение Украины в «Израиль Восточной Европы», по которому западные партнеры продолжат поставлять оружие. Подобный ход развития событий окажется чрезвычайно дорогим, Киев окажется в состоянии постоянных боевых действий, а еще станет сильнее соседей в военном плане. Автор материала заявляет, что до всех трех сценариев еще далеко, ведь сначала надо остановить огонь.

Ранее сообщалось о том, что Эстония использует Украину в качестве полигона для испытаний.