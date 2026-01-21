Инфаркт без симптомов: плановый осмотр в Дмитровской больнице выявил у здорового на вид мужчины смертельную угрозу

В отделении профилактики Дмитровской городской больницы был зафиксирован случай, демонстрирующий критическую важность своевременного прохождения диспансеризации. Пациент, не ощущавший абсолютно никаких проблем со здоровьем, посетил врачей в рамках планового осмотра. В ходе стандартной процедуры электрокардиографии у него был обнаружен развивающийся острый инфаркт миокарда, сообщил REGIONS.

Несмотря на полное отсутствие симптомов, мужчину экстренно доставили в сосудистый центр больницы, где провели неотложную операцию по стентированию коронарных сосудов. Столь быстрое выявление угрожающего жизни состояния и немедленное оказание высокотехнологичной помощи позволили сохранить пациенту жизнь.

«Если бы он не пришел на диспансеризацию, последствия могли быть фатальными. Сегодня пациент полностью восстановился», — отметила заместитель главного врача Дмитровской больницы Ольга Беляева.

Как отмечают в региональном Министерстве здравоохранения, право на бесплатное прохождение диспансеризации имеет каждый гражданин, застрахованный в системе обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно различными удобными способами.

