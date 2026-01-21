Врачи Наро-Фоминска помогли женщине, у которой из-за диабета развилась флегмона стопы

В Апрелевской поликлинике Наро-Фоминской больницы спасли женщину, которая чуть не лишилась ноги на фоне воспаления из-за диабета. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили жительницу в возрасте 72 лет с тяжелым осложнением сахарного диабета 2-го типа — флегмоной стопы. Ранее ей уже ампутировали два пальца.

На момент поступления в учреждение у пациентки сохранялась длительно незаживающая инфицированная рана. Существовал высокий риск дальнейшего распространения инфекции.

Врачи удалили омертвевшие ткани и остановили развитие воспаления. В результате рана полностью закрылась. На данный момент пациентка выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе крупных медицинских центров региона.