Инфекционист Уманский предупредил, что штамм FLiRT вызывает пневмонию

Врач-инфекционист Геннадий Уманский не исключает, что новый штамм коронавируса FLiRT постепенно распространится по многим регионам России, сообщил nashgorod.ru.

Доктор предупредил, что FLiRT — это новый штамм, который не отличается высокой летальностью. Однако все новые штаммы ослабевают человека. Болезнь проходит тяжело и часто сопровождается побочными эффектами. Так, FLiRT провоцирует в первую очередь пневмонию. Вирус отличается высоким темпом распространения.

Еще одна опасность инфекции — она проникает вглубь организма и длительное время не сигнализирует о себе. В итоге внутренние органы уже страдают, а человек еще не чувствует никаких симптомов. Температура появляется намного позже.

Организм легко подстраивается под все новые штаммы. Достаточно быстро срабатывает иммунная система. При заражении штаммом FLiRT у пациентов диагностируют таким симптомы: озноб, боль в горле, лихорадку, кашель, отдышку, головную боль, тошноту и диарею. Человек чувствует себя усталым. У него замечают потерю вкуса или обоняния.

«Однако по данным коллег, вирус может привести даже к образованию тромботических бляшек и миокардитов. Мы уже говорили о том, что сейчас осложнения имеют более широкий спектр целей для поражения в человеческом организме», — объяснил специалист.

Врач-инфекционист Уманский рекомендует вакцинироваться. На данный момент это одна из самых эффективных мер профилактики.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали способы распознать у ребенка пневмонию на ранних стадиях заболевания.