Инфляция и санкции: В Нижегородской области назвали причины подорожания фруктов и курицы

В Нижегородской области значительно подорожали фрукты и куры. Эксперты рассказали, какие факторы влияют на скачок цен, сообщает newsnn.ru .

Руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников рассказал, что большая часть фруктов в Россию всегда попадала из других стран, что отражалось на цене для потребителя.

После введения санкций Россия по-прежнему покупает фрукты из-за границы, но делать это уже сложнее из-за логистических проблем. Также на рост влияет инфляция.

«Это импорт. И один из главных факторов, который привел к бешенному росту цен — эффект ослабления рубля в конце августа. Именно в это время большинство торговых сетей заключали контракты с поставщиками», — пояснил Масленников.

Заведующий кафедрой экономики ННГУ им. Лобачевского Александр Золотов солидарен с мнением коллеги. Зимой всегда фрукты дорожают, потому что РФ их импортирует.

На подорожание курицы повлияли другие факторы: рост цен. Фермерам необходимо делать курам прививки, кормить качественным кормом, обращаться к ветеринарам. Стоимость всех этих услуг выросла. Персонал требует повышения зарплаты из-за инфляции. Добавив к этому подорожание коммунальных платежей, становится очевидным рост цен на продукцию.

«Ветпрепараты и корма импортные, импортное оборудование — все это, к сожалению, влияет. И затраты на электроэнергию у собственников большие, их надо как-то снижать. Изменить ситуацию быстро не получится, как бы этого не хотели в правительстве», — прокомментировал ситуацию экономист Александр Золотов.

Ранее мы сообщали, что переработчики уверены, что к Новому году стоимость сельди будет увеличена еще на 10%, несмотря на недавнее повышение.