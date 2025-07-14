Назван возможный диагноз сбежавшего из страны Рустама Солнцева

Резкое изменение внешности Рустама Солнцева* вызвало вопросы не только у поклонников, но и у специалистов. Врач-психиатр Василий Шуров в интервью Life.ru предположил , что нынешний облик блогера свидетельствует о системных проблемах с запрещенными веществами.

Психиатр обратил внимание на паразитический образ жизни эмигранта, который любит остро высказаться о российских звездах. Прошлая звездная жизнь ушла, а нынешняя строится только на имени и скандалах. Эксперт не исключил, что это могло подтолкнуть к зависимости.

«В общем, такой весьма жалкий тип, который явно в употреблении. Скорее всего, тут алкоголь присутствует, насчет остальных веществ сложно сказать, но там много чего легализовано. Думаю, что алкоголь и каннабис он точно употребляет. Может быть, там был оземпик. Может быть, просто недоедает, потому что никому нафиг не нужен», — пояснил эксперт.

Впрочем, изменения внешности можно связать с пластическими операции. Вмешательства, сделанные в Америке, не помогли: по мнению специалиста, лицо Солнцева теперь выдает типичные признаки деструктивного поведения.

Ранее сообщалось, что иноагент Рустам Солнцев задолжал 100 тыс. руб. по административным штрафам в России.

*признан иностранным агентом Минюстом РФ