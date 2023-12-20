В Рыбном союзе заявили о росте цен на сельдь и предрекли еще одно подорожание к Новому году

В Рыбном союзе проинформировали, что в оптовом звене рост стоимости тихоокеанской сельди уже был зафиксирован в два раза. Переработчики уверены, что к Новому году стоимость будет увеличена еще на 10%, сообщает rosbalt.ru .

На Дальнем Востоке с начала декабря стоимость сельди составила 110 рублей за килограмм (рост составил 2.1 раза). В Москве продукт продавали в среднем за 105 рублей за килограмм (цена выросла на 24%).

«Сельдь атлантическая подорожала в Москве — на 6-10%, в среднем до 115 рублей за килограмм», — сообщили «Новым Известиям» в Рыбном союзе.

Примечательно, что рынок заполнен селедкой, но ее цена дорожает. В РФ добывают много сельди самостоятельно. Засол продукта также производится на территории России.

Поставки рыбы с Фарерских островов не прекращены. На данный момент эксперты не поясняют, какая именно сельдь стала дороже - импортная или отечественная.

Причины роста называют следующие: валютные скачки курсов, логистические изменения, снижение доли импорта.

Фото: [ ©Виталий Невар/РИА Новости ]

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев рассказал «Новым Известиям», что основу вылова составляет тихоокеанская сельдь. Она отличается приемлемой ценой.

Россияне не скрывают, что «Селедка под шубой» - одно из главных блюд новогоднего меню. Салат полезный. Хозяйки при желании легко могут сделать его менее калорийным и соленым. Однако, стоимость его высокая. Ведь, кроме сельди, дорожают яйца.