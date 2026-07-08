Инфляция, ставка и дивиденды: что будет с рынком акций 8 июля — прогноз Наталии Пырьевой

Накануне торговой сессии глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева для Финансов Mail представила обзор текущей ситуации на российском фондовом рынке, а также обозначила ключевые ожидания и возможные торговые идеи.

Одним из главных событий среды, 8 июля, по мнению эксперта, стало падение котировок акций «ИКС 5» — ритейлер провел дивидендную отсечку, выплатив акционерам по ₽245 на бумагу. Это принесло инвесторам 11,6% доходности к цене закрытия понедельника.

Однако, как отметила эксперт, образовавшийся ценовой разрыв оказался глубже размера самого дивиденда, что объясняется преобладанием пессимистичных настроений во всем сегменте акций. В то же время Пырьева подчеркнула, что инвестиционная привлекательность «ИКС 5» сохраняется: компания остается лидером в продуктовом ритейле, показывает устойчивый рост и эффективно контролирует рентабельность, операционные расходы и долговую нагрузку. Текущее снижение котировок, по ее мнению, может оказаться выгодным моментом для входа в бумагу долгосрочных инвесторов.

Более тревожная картина складывается на уровне всего рынка, считает специалист. Индекс МосБиржи сумел пробить психологически значимый рубеж в 2200 пунктов. Как пояснила Наталия Пырьева, теперь эта отметка превратилась в ближайший уровень сопротивления, тогда как ключевая поддержка сместилась ниже — к 2100 пунктам, где рынок потенциально сможет попытаться сформировать локальное «дно».

В центре внимания инвесторов в среду, по словам эксперта, также будут находиться еженедельные данные Росстата по инфляции. Если опубликованная статистика продемонстрирует сохранение ценового давления, это, предупреждает Пырьева, укрепит ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки Банком России и может спровоцировать дополнительное давление на фондовый рынок.

Ранее экономист Зельцер рассказал, что доллар может закрепиться выше ₽80 уже в августе.

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