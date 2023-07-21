Информация о задержании экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) подтверждена

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов подтвердил информацию о задержании своего клиента, сообщает агентство « РИА Новости ». Предположительная причина – основание статьи уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды. Официальных бумаг у Александра Молохова еще нет.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков более известен под псевдонимом Гиркин. Александр Молохов отметил, что в настоящее время разбирается, куда именно доставили его клиента, чтобы оказать профессиональную помощь.

О задержании стало известно из социальных сетей. Супруга Игоря Стрелкова рассказала, что в пятницу, 21 июля, правоохранительные органы задержали ее мужа. Женщина также предположила, что ему предъявят обвинение по 282 УК РФ. Она не находилась в тот момент дома, но консьержка была свидетелем происходящего.

Источники из правоохранительных органов также подтвердили информацию о задержании для издания РБК. В доме Игоря Стрелкова проводили обыск. Причиной задержания могло стать заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер», но в чем именно его обвиняют пока неизвестно.