Информация об эпидемии лихорадки денге в Красноярском крае – фейк, но есть другая угроза

СМИ сообщали, что в Красноярский край вернулись туристы из Египта. 18 человек обратились в медицинские учреждения, где им был поставлен диагноз «лихорадка денге». Дмитрий Горяев официально заявил, что в настоящее время не зафиксировали ни одно случая заболевания.

Возможно, публикации в СМИ были спровоцированы другим инфоповодом. В провинции Кена установлены случаи заболевания, название которого пока не удается выяснить. Симптомы действительно схожи с лихорадкой денге. Населенный пункт располагается в 600 километров от Каира. Поэтому к прибывшим туристам из Египта особое внимание. Роспотребнадзор обратился к мировому сообществу за предоставлением информации, что известно о заболевании.