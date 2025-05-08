Информация об отключении 9 мая лифтов в Москве оказалась фейком

В телеграм-каналах активно распространялся призыв к жителям и гостям Москвы не пользоваться лифтами в часы, когда на Красной площади будет проходить праздничный парад. В пресс-службе АО «Мослифт» проинформировали, что не распространяли подобные сообщения, сообщило РИА Новости.

По информации издания, в телеграм-каналах просьбу не пользоваться лифтами пояснили перебоями в работе интернета и связи в Москве, которые могут наблюдаться в столице в День Победы. Отказаться от спуска и подъема на лифте рекомендовали с 9:00 до 13:00.

«Мы такую информацию не давали, мы ее опровергаем. Лифтами можно пользоваться без ограничений», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на работу лифтов не влияет отключение сотовой связи и интернета. Препятствием для эксплуатации могут стать перебои с электроснабжением. В таком случае лифт автоматически остановится, а двери откроются.

Ранее сообщалось, что москвичи массово пожаловались на сбой связи из-за репетиции парада Победы.