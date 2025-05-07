Москвичи столкнулись с проблемами связи перед парадом Победы

В преддверии парада Победы москвичи столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи, что вызвало волну недовольства. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В ряде районов наблюдаются проблемы с функционированием банкоматов, торговые точки принимают к оплате исключительно наличные, а доставка еды на утро стала невозможной. Также временно приостановлена деятельность ряда предприятий и магазинов, расположенных вдоль маршрута военной техники.

Как сообщили в Департаменте транспорта, 7 и 9 мая в Москве будут действовать частичные ограничения на работу сервисов такси, краткосрочной аренды автомобилей, электросамокатов и велосипедов.

Ранее эксперт Бедеров связал проблемы с мобильным интернетом в Москве с угрозами ВСУ.