Inkazan: бизнесмен Калимуллин стал владельцем ФК «Сокол»

Новым владельцем казанского футбольного клуба «Сокол» стал бизнесмен Тимур Калимуллин. В документах будет фигурировать связанное с ним юридическое лицо — ООО «Эдэкс», сообщает inkazan.ru .

Информацией о смене владельца с редакцией поделился собственный источник. О проблемах в клубе стало известно перед стартом сезона Второй лиги. Команда показала высокий результат. Проблема заключалась в отсутствии финансирования. «Сокол» мог прекратить участвовать в дальнейших играх. Одновременно с появлением этой информации главный тренер команды Евгений Варламов заявил о прекращении сотрудничества.

В начале июля СМИ сообщили, что владелец казанского ФК намерен продать его в полном составе: игроки, экипировка, персонал. Стартовая сумма сделки составляла 5,3 миллиона рублей. Позже появилась информация, что клуб продан. Имя нового владельца не сообщалось.

ООО «Эдэкс» — юридическое лицо онлайн-университета URBAN, зарегистрированное в Иннополисе. Компания занимается разработкой программного обеспечения. Прибыль фирмы высокая.

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