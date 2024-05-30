Inkazan: часть реки Казанка полностью засыпят песком

Казанские активисты обратили внимание на то, что в кадастровой карте появились изменения. Место, где протекает река Казанка, обозначено как суша, сообщает inkazan.ru .

Реку уже периодически пытались частично засыпать. Работы проводили в 2022 году. На участке реки появилась баржа с песком. Активисты начали протестовать. В местной администрации сообщили, что не знают, кто инициировал засыпку реки. После громкого скандала в городе баржа уплыла. Тогда никому не удалось засыпать реку. Местные жители предполагают, что вода мешала строительству Соборной мечети и нового парка.

Активист, казанский эколог Тимур Ескараев уверен, что если на кадастровой карте уже появилась суша, но реку непременно засыпят.

«Засыпка реки — это преступление против человечества. Никто в мире так не делает. Нельзя засыпать пресноводную реку. Но, как мы видим по прошлым годам, это происходит постоянно», — заявил в разговоре с Inkazan Ескараев.

Казанский биолог Антон Бортяков высказал мнение, что засыпать реку невозможно. Она является местом, куда стекают дождевые воды. Если уменьшить площадь водоема, то река потеряет способность самоочищаться. В ней окажется много вредных бактерий именно из-за слива сточных вод, в том числе химических и сельскохозяйственных. Засыпка даже небольшой территории негативно отразится на экологической ситуации в регионе.

Активисты предполагают, что засыпать часть реки власти хотят из-за просьб застройщиков. Вдоль берега Казанки открывают парки и зоны отдыха. Горожанин Алексей Базлов считает, что засыпка реки позволит соединить одну часть берега с парком.

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