Хирург Березовский определил опасные инфекции в реках и морях

По словам врача-хирурга Дмитрия Березовского, выбирать водоем для купания необходимо ответственно, с расчетом на то, что в застойной воде много потенциально опасных микроорганизмов, которые могут вызывать развитие гепатита А. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря наличию солей, минералов, йода. При этом даже при купании в море можно заразиться энтеровирусной инфекцией.

По мнению медика, однако излишне не нужно беспокоиться, если вы или ваш ребенок, ныряя, случайно проглотили мутную воду, поскольку человек довольно устойчив к инфекциям, из-за чего не всегда даже попадание внутрь возбудителя вызывает заболевание. Так, холерный вибрион весьма опасен для голодного человека, однако у сытого человека в желудке много соляной кислоты, к которой холерный вибрион весьма чувствителен, поэтому вероятность заболеть холерой при подобных условиях очень низка.

Он подчеркнул, что при возникших после купания симптомов кишечного расстройства следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением.